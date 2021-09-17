У Смілі чоловік намагався зарізати себе на вулиці і нападав на поліцейського, який хотів йому допомогти

У Смілі чоловік намагався зарізати себе на вулиці і нападав на поліцейського, який хотів йому допомогти

Чоловіка з ножем вгамовували двоє перехожих.

У Смілі Черкаської області чоловік намагався вкоротити собі віку на вулиці міста. Йому намагався допомогти патрульний, але чоловік кидався з ножем і на нього.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Черкаської області.

У місті Сміла чоловік дістав кухонного ножа посеред вулиці та встромив собі в живіт. Правоохоронець, який йшов вулицею, одразу кинувся на допомогу, але громадянин дістав ножа та почав розмахувати ним. До патрульного приєднався ще один правоохоронець і їм вдалося скрутити чоловіка і викликати медиків.

Наразі врятованого прооперували, загрози його життю нема.

Нагадаємо, що в Росії 19-річна вчителька напала з ножем на 17-річного студента коледжу. Як виявилося, конфлікт виник на ґрунті ревнощів.

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