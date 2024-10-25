У Смілі стався конфлікт між вагітною та заступником голови ТЦК: деталі з відео

У Смілі на Черкащині стався конфлікт вагітної Віри Босої-Іваненко із заступником начальника РТЦК та СП Миколою Гетьманом. Через стрес у жінки погіршилось самопочуття і виникла загроза викидня.

Про це повідомляє "Суспільне Черкаси".

У жительки Сміли Босої-Іваненко 4 жовтня виник конфлікт із заступником начальника Черкаського РТЦК. Як розповіла жінка, вона вирішила з’ясувати, що працівник ТЦК робить у кав’ярні посеред робочого дня. Про це вона почала розпитувати в самого Гетьмана і знімала весь процес на телефон. На відео видно, що в якийсь момент військком вибиває телефон із рук жінки.

За словами Босої-Іваненко, цей випадок спровокував у неї погіршення самопочуття. У жінки були загроза викидня та сильні головні болі.

"Це ненормально, коли двометровий чоловік, працівник державних органів нападає на неозброєну жінку. Я вже мовчу, що я вагітна і дружина військовослужбовця", – розповіла смілянка журналістам.

Після інциденту вона викликала поліцію, а правоохоронці – "швидку".

Після первинного огляду Босу-Іваненко госпіталізували до місцевої райлікарні. Жінка написала на Гетьмана заяву до поліції.

Працівник ТЦК розповів журналістам свою версію подий:

"Мені стало трошки зле, я взяв стаканчик і вирішив присісти, бо я лікувався від тиску і я присів, щоб перевести подих. Невідома особа в чорних окулярах підбігла до мене, почала знімати: "Чому начальник ТЦК не на робочому місці".

Далі, додав чоловік, хотів закрити камеру телефона, щоб не потрапити у кадр.

"Розумієте, переживаючи за свою сім’ю, не знаючи, куди ця зйомка ведеться, можливо, це для агресора", – пояснив Гетьман.

Того дня він не був при виконанні обов'язків, адже напередодні потрапив до лікарні. У день конфлікту чоловік їхав додому переодягтися.

"Скажімо так, як чоловік, я хотів би, можливо, перепросити. Можливо, зі своєї сторони вона бачить, що я не коректно себе вів. А дізнавшись, що вона вагітна, дуже переживав за дитину, бо це ж майбутнє наше. Переживаю, щоб все було добре з дитиною", – розповів працівник ТЦК.

На Черкащині стався інцидент між вагітною та працівником ТЦК

Гетьман також розповів, що був викликаний на допит, поспілкувався зі слідчими і надав свої пояснення.

"Наразі слідчими відкрите кримінальне провадження за частиною першою ст. 296 Кримінального кодексу – "Хуліганство". У рамках провадження проводяться необхідні слідчі дії", – повідомила речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Боса-Іваненко зазначила, що добиватиметься перекваліфікації справи на важчу – "Умисний напад".

"Я хочу, щоб в ТЦК працювали люди, які пройшли фронт, які були в самому пеклі й такі люди не нападають на жінок", – пояснила жителька Сміли.

Своєю чергою Гетьман сказав:

"Час розсудить нас, і розповідати, де я був і з ким я був – це знають ті люди, з ким я був, побратими, з якими я був".

До слова, нещодавно на Закарпатті розлючені жінки накинулися на працівника ТЦК і намагалися перекинути його автомобіль.

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