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У Смілі стався конфлікт між вагітною та заступником голови ТЦК: деталі з відео

У Смілі стався конфлікт між вагітною та заступником голови ТЦК: деталі з відео

Працівник ТЦК Микола Гетьман і смілянка Віра Боса-Іваненко / Фото: "Суспільне Черкаси"

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

У Смілі на Черкащині стався конфлікт вагітної Віри Босої-Іваненко із заступником начальника РТЦК та СП Миколою Гетьманом. Через стрес у жінки погіршилось самопочуття і виникла загроза викидня.

Про це повідомляє "Суспільне Черкаси".

У жительки Сміли Босої-Іваненко 4 жовтня виник конфлікт із заступником начальника Черкаського РТЦК. Як розповіла жінка, вона вирішила з’ясувати, що працівник ТЦК робить у кав’ярні посеред робочого дня. Про це вона почала розпитувати в самого Гетьмана і знімала весь процес на телефон. На відео видно, що в якийсь момент військком вибиває телефон із рук жінки.

За словами Босої-Іваненко, цей випадок спровокував у неї погіршення самопочуття. У жінки були загроза викидня та сильні головні болі.

"Це ненормально, коли двометровий чоловік, працівник державних органів нападає на неозброєну жінку. Я вже мовчу, що я вагітна і дружина військовослужбовця", – розповіла смілянка журналістам.

Після інциденту вона викликала поліцію, а правоохоронці – "швидку".

Після первинного огляду Босу-Іваненко госпіталізували до місцевої райлікарні. Жінка написала на Гетьмана заяву до поліції.

Працівник ТЦК розповів журналістам свою версію подий:

"Мені стало трошки зле, я взяв стаканчик і вирішив присісти, бо я лікувався від тиску і я присів, щоб перевести подих. Невідома особа в чорних окулярах підбігла до мене, почала знімати: "Чому начальник ТЦК не на робочому місці".

Далі, додав чоловік, хотів закрити камеру телефона, щоб не потрапити у кадр.

"Розумієте, переживаючи за свою сім’ю, не знаючи, куди ця зйомка ведеться, можливо, це для агресора", – пояснив Гетьман.

Того дня він не був при виконанні обов'язків, адже напередодні потрапив до лікарні. У день конфлікту чоловік їхав додому переодягтися.

"Скажімо так, як чоловік, я хотів би, можливо, перепросити. Можливо, зі своєї сторони вона бачить, що я не коректно себе вів. А дізнавшись, що вона вагітна, дуже переживав за дитину, бо це ж майбутнє наше. Переживаю, щоб все було добре з дитиною", – розповів працівник ТЦК.

На Черкащині стався інцидент між вагітною та працівником ТЦК

На Черкащині стався інцидент між вагітною та працівником ТЦК

Гетьман також розповів, що був викликаний на допит, поспілкувався зі слідчими і надав свої пояснення.

"Наразі слідчими відкрите кримінальне провадження за частиною першою ст. 296 Кримінального кодексу – "Хуліганство". У рамках провадження проводяться необхідні слідчі дії", – повідомила речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Боса-Іваненко зазначила, що добиватиметься перекваліфікації справи на важчу – "Умисний напад".

"Я хочу, щоб в ТЦК працювали люди, які пройшли фронт, які були в самому пеклі й такі люди не нападають на жінок", – пояснила жителька Сміли.

Своєю чергою Гетьман сказав:

"Час розсудить нас, і розповідати, де я був і з ким я був – це знають ті люди, з ким я був, побратими, з якими я був".

До слова, нещодавно на Закарпатті розлючені жінки накинулися на працівника ТЦК і намагалися перекинути його автомобіль.

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