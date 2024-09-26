У Смілі водійка збила 3-річну дитину: шокувальне відео збурило соцмережі

Дехто з коментаторів звинувачує у цій ситуації матір, яка не впильнувала за другою дитиною під час переходу дороги.

У місті Сміла Черкаської області на пішохідному переході водійка автомобіля “Renault” скоїла ДТП, збивши з ніг 3-річного хлопчика, та втекла з місця події. На щастя, дитина не зазнала значних тілесних ушкоджень, а винуватицю аварії вже встановила поліція.

Опубліковане в соцмережі відео цього інциденту збурило коментаторів.

Як видно на опублікованих кадрах, мати з двома дітьми, поверталася із дитячого майданчика в центральній частині міста і зупинилася перед пішохідним переходом.

Одного малюка вона везла у коляці, інша дитина стояла від неї трохи віддалік. Очевидно, хлопчик вирішив проявити самостійність і вийшов на пішохідний перехід осторонь матері з коляскою.

Коли жінка зауважила автомобіль, який на великій швидкості наближався до переходу, вона спробувала схопити сина за руку, але він побіг від неї на протилежний бік вулиці і мало не потрапив під колеса.

На щастя, зіткнення, яке допустила водійка із малолітнім пішоходом, не призвело до серйозних травм — хлопчик ударився в бік машини та упав на асфальт.

На місце події прибігли очевидці ДТП, після чого водійка швидко поїхала далі.

Дехто з коментаторів у соцмережі звинувачує у цій ситуації матір, яка не впильнувала за другою дитиною під час переходу дороги. Інші вказують на те, що водійка навіть не намагалася зменшити швидкість перед пішохідним переходом.

Як повідомили у поліції, медики оглянули 3-річного хлопчика, його життю та здоров’ю нічого не загрожувало. Тим часом поліцейські вжили розшукових заходів і встановили 30-річну місцеву жительку, яка керувала транспортним засобом.

“На порушницю склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху) та 122-4 КУпАП (залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні)”, - повідомили у поліції.

Порушниці загрожує штраф в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб. Матеріали справи уже направили до суду.

Нагадаємо, нещодавно у Тернополі водійка на пішохідному переході на смерть збила дитину на велосипеді. 13-річного хлопця у важкому стані доправили до лікарні, але він помер.

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