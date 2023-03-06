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У соцмережах інформують про безпілотники над Запорізькою областю: будьте обережними

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У соцмережах інформують про безпілотники над Запорізькою областю: будьте обережними

Фото: ТСН.ua

Повідомляється про безпілотники над Запорізькою областю.

За попередньою інформацією, в ніч на 6 березня 2023 року у Запорізькій області пролунали вибухи. Працює ППО.

Наразі немає офіційних повідомлень на цю тему, проте слід бути обережними. 

Перебувайте в укритті. Не нехтуйте особистою безпекою.

Також пролунали відбої у Чернігівській та Сумській областях. Решта областей, де була оголошена повітряна тривога, залишаються «червоними».

Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога

А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи

Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях. 

До того ж на Запоріжжі пролунали звуки вибухів

А на Дніпропетровщині очевидці повідомляють про звуки вибухів та ворожі дрони в області

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