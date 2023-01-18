У соцмережах поширюють фейк про нібито підготовку вибуху в лікарні Дніпра: ЦПД повідомив про авторів заяви

Окупанти готують для себе "інформаційне алібі", щоб приховувати майбутні злочини проти України та загострити панічні настрої населення.

Проросійські групи у соціальних мережах поширюють дезінформацію про нібито підготовку вибуху в лікарні Дніпра.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

ЦПД розсекретив плани окупантів щодо фейків для підриву довіри громадян та приховування майбутніх злочинів проти України.

"У фейковому повідомленні йдеться про евакуацію всього медичного персоналу і всіх пацієнтів з міської лікарні №2, в яку, за легендою рашистів, пізніше масово заносили ящики з вибухівкою. Подібні провокації звучать особливо різко після влучання російської ракети в багатоповерхівку Дніпра", - повідомляє ЦПД.

Також у Центрі зазначили, що подібні фейкові заяви про можливі вибухи окупанти поширюють, щоби створити собі "інформаційне алібі" заради приховування злочинів проти України.

За останньою інформацією, ворожа ракета вбила у Дніпрі 45 людей, серед яких шестеро дітей.

Напередодні воєнна розвідка України повідомила, що спецслужби РФ планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан економіки нашої держави, політичну ситуацію тут та діяльність ЗСУ.

Додамо, що росіяни збирають персональні дані військовополонених та їхніх рідних, що може зашкодити захисникам України у полоні і завадить їхньому звільненню.

Читайте також: