У соцмережах ширять інформацію про "евакуацію з Кременчука": що каже ДСНС

ДСНС України наголошує, що такі повідомлення не відповідають дійсності і є ворожим фейком.
Через месенджери ворог відімені нібито від ДСНС України розповсюджує інформацію щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли.
Причиною вказана "висока ймовірність ракетних ударів РФ по Кременчуцькій ГЕС" у місті Світловодську, внаслідок якої територію поблизу станції може затопити.
ДСНС України наголошує, що такі повідомлення не відповідають дійсності і є ворожим фейком.
За допомогою такого інформаційного вкиду росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в регіоні.
ДСНС закликає не довіряти сумнівним джерелам інформації.
Раніше ми писали, що РФ закинула нову ІПСО – про евакуацію з Харкова та його околиць.
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