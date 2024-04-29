У соцмережах ширять інформацію про "евакуацію з Кременчука": що каже ДСНС

ДСНС України наголошує, що такі повідомлення не відповідають дійсності і є ворожим фейком.

Через месенджери ворог відімені нібито від ДСНС України розповсюджує інформацію щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли.

Причиною вказана "висока ймовірність ракетних ударів РФ по Кременчуцькій ГЕС" у місті Світловодську, внаслідок якої територію поблизу станції може затопити.

Фото: ДСНС України

ДСНС України наголошує, що такі повідомлення не відповідають дійсності і є ворожим фейком.

За допомогою такого інформаційного вкиду росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в регіоні.

ДСНС закликає не довіряти сумнівним джерелам інформації.

Раніше ми писали, що РФ закинула нову ІПСО – про евакуацію з Харкова та його околиць.

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