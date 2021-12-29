У соратників Порошенка провели обшуки у “вугільній справі”

У соратників Порошенка провели обшуки у “вугільній справі”

Слідчі ДБР обшукали місця можливого зберігання речей чи документів, що мають значення для кримінального провадження у справі експрезидента.

У середу, 29 грудня, співробітники ДБР провели обшуки у справі щодо злочинної схеми постачання вугілля з територій терористичних організацій “Л/ДНР”, у якій фігурує колишній президент України, чинний народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Як повідомили у пресслужбі ДБР, обшуки відбувалися на підставі відповідних ухвал слідчого судді за місцями можливого зберігання речей чи документів, що мають значення для кримінального провадження.

“Вкотре наголошуємо, що ДБР діє виключно у межах та у спосіб, визначений законодавством, і проведення обшуків здійснюється тільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знарядь вчинення кримінальних правопорушень”, - йдеться в офіційному повідомленні.

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Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу уточнив, у кого саме проводилися цього дня обшуки.

За його словами слідчі ДБР обшукували оселю помічника п'ятого президента Петра Порошенка, надзвичайного і повноважного посла Юрія Онищенка, ексдепутата Сергія Березенка та деяких інших, неназваних однопартійців.

Нагадаємо, що Петру Порошенку оголосили підозру в держзраді та сприянні тероризму через справу з постачанням вугілля з тимчасово окупованих територій.

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