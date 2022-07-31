У сотнях населених пунктів Херсонщини критична ситуація: є повністю знищені села

У Херсонській області, де тривають активні бойові дії, є повністю знищені села.

У сотнях населених пунктів Херсонщини ситуацію називають критичною. У деяких громадах залишилося жити до десяти осіб.

Про це повідомили у Херсонській обласній державній адміністрації.

"У сотнях сіл області ситуація критична: розбиті дороги, знищені будинки, школи, заміновані поля та річки, пожежі у лісах, поранені та вбиті мирні люди", - йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що у багатьох населених пунктах відсутні комунікації. Деякі села вже п'ять місяців перебувають без світла та води. Крім того, від березня мешканці не отримують пенсії та соцвиплати. Аби вижити, люди змушені тікати на підконтрольну Україні територію, або до сусідніх сіл, наголошують в ОВА.

"Наразі є такі громади де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Херсонській області окупанти тягнуть інженерну техніку. Все через зруйновані ЗСУ переправи. Саме тому російські війська у Херсонській області дуже деморалізовані через неможливість отримувати у колишніх обсягах боєкомплекти і техніку.

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