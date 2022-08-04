У списку – екснардеп Балицький: СБУ встановила зрадників, які допомогли викрасти зерно з Херсонщини і Запоріжжя

СБУ задокументувала злочинну діяльність осіб, які причетні до незаконного вивезення 650 тис. т зерна на 200 млн дол. з тимчасово захоплених територій півдня України.

Так, спецслужба встановила весь ланцюжок причетних: від від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, до усіх членів екіпажу десяти російських суден, на яких транспортують награбоване.

Про це в пресслужбі СБУ повідомили 4 серпня.

Правоохоронці вже повідомила про підозри у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, порушенні законів та звичаїв війни кільком фігурантам справи:

Євгену Балицькому – очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області;

Олександру Сауленку – самопроголошеному виконувачу обов’язків мера Бердянська;

Володимиру Стельмаченку – "директору" Бердянського морського порту.

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Також арештовано майно (серед якого чотири повітряних судна малої авіації на Київщині) та корпоративні права, які належать Балицькому і його сім’ї. Загальна сума арештованого – понад 149 млн грн.

СБУ також встановила особи інших учасників цієї зернової схеми, яким також планують оголосити про підозри у злочинах.

Які ролі виконували підозрювані

За даними спецслужби, Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях запровадили "тимчасову адміністрацію". Як наслідок фейковому підприємству "Державний зерновий оператор"незаконно передали майно семи агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області.

Своєю чергою Сауленко спільно з зі Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно Zhibek Zholy під російським прапором.

Також зафіксоване вивезення морем викраденого з купованих територій Херсонської та Запорізької областей українського зерна через морські порти і термінали у Криму.

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До цієї схеми Росія залучила морські судна під своїми та сирійськими прапорами: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", Zhibek Zholy, "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев", LAODICEA.

СБУ вдалося запобігти відвантаженню викраденої пшениці

Проте СБУ вдалося запобігти відвантаженню викраденої пшениці. Так, український суд наклав арешт на вказані судна та зерно.

Окрім того, Туреччина, Єгипет та Ліван відмовились та надалі відмовляються приймати і розвантажувати вказані морські судна.

Українська спецслужба встановила ще п’ять іноземних морських суден, які незаконно вивозять зерно з портів тимчасово окупованих територій України, та на які планують накласти арешти.

В СБУ зазначили, що наразі триває спільне розслідування з правоохоронними органами США, Туреччини, Лівану та інших держав для встановлення всіх обставин правопорушення, зокрема арешту суден, які перевозять викрадене українське зерно, у портах їхнього призначення.

Нагадаємо, ще в середині липня українська розвідка повідомила, що у Запорізької області окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна, а процес контролює Балицький.

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