У спортзалі Франківська розмістили табличку, яка обурила ЛГБТ-спільноту: деталі скандалу

"КиївПрайд" пояснює, чим напис "для осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією" може образити.

В одному зі спортзалів Івано-Франківська розмістили табличку з дозволом не прибирати після себе спортивний інвентар для вагітних жінок та "осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією".

Увагу на неоднозначне оголошення звернула громадська організація "КиївПрайд" і пояснила, чим цей напис може образити представників ЛГБТ-спільноти.

"По-перше, сам вираз "нетрадиційна сексуальна орієнтація" є гомофобним, бо гомосексуальність цілком традиційна сексуальність. По-друге, тут гомосексуальних людей порівнюють з вагітними жінками, підіграючи стереотипу про фемінність, а отже слабкість геїв. Це гомофобна риторика, не кажучи про те, що це ще й доволі мізогінно (зневажливо до жінок. – Ред.)", – написали в громадській організації.

За інформацією пабліку, їхня підписниця звернула увагу на образливу табличку і попросила працівників закладу зняти її. Проте у спортзалі відмовилися, зазначивши, що "не бачать у ній нічого образливого".

"До того ж у своєму клубі маємо право встановлювати свої правила. Ми маємо право на власну думку та ніхто не в праві нав'язувати нам свої погляди", – йдеться у відповіді закладу, яку наводить "КиївПрайд".