У “справі Коломойського” минули терміни досудового розслідування: суперечливі рішення суддів ВАКС — журналіст

У справі, в якій фігурують екскінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігор Коломойський та ще 5 осіб, судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалюють суперечливі рішення. Зокрема, суддя Олег Ткаченко вважає, що у так званій “справі Коломойського” минули терміни досудового розслідування.

На це звернув увагу журналіст Олег Новіков.

За його словами, на підставі того, що “спливли строки досудового розслідування” суддя Ткаченко відпустив без запобіжного заходу ексзаступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу "ПриватБанку" Ярослава Лугового, який фігурує в цій справі.

Своє рішення суддя мотивував тим, що у березні 2018 року набрали законної сили так звані “правки Андрія Лозового". “Ними передбачалося, що у справах, які відкриті після запровадження правок, розслідування необхідно продовжувати через слідчих суддів, а до правок – постановами прокурора (заступника генпрокурора)", - зазначив журналіст.

Оскільки справа, в якій Коломойському повідомили про підозру, була відкрита 2017 року, тобто до правок, слідство у ній продовжували постановами генпрокурорів.

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“У цій же справі раніше уже повідомляли про підозру за іншим епізодом – розтрата 8,4 млрд грн ПриватБанку ексголовою правління установи Олександром Дубілетом та іншими. Потім стосовно них матеріали виділили в нове провадження, а стару справу залишили без підозрюваних за іншими фактами. І от за одним з таких фактів повідомили про підозру вже Коломойському, Дубілету та решті. Однак, на думку судді Ткаченка, у справі уже спливли строки розслідування, бо про підозру у ній уже повідомляли і строки продовжували обраховуватись”, - пише Олег Новіков.

Тим часом, стверджує журналіст, слідча суддя Вищого антикорупційного суду Лариса Задорожна у тій же справі застосувала запобіжний захід у вигляді 1,61 млн грн застави щодо іншої підозрюваної - колишньої начальниці департаменту міжбанківських операцій "ПриватБанку" Надії Конопкіної.

“Вона також зобов'язана здати закордонні паспорти, не спілкуватися з Коломойським, іншими підозрюваними, свідками та виконувати інші зобов'язання”, - повідомив Олег Новіков, зауваживши, що у зв’язку з такими суперечливими рішеннями цікаво буде спостерігати за тим, які запобіжні заходи застосують до інших підозрюваних.

Нагадаємо, Ігорю Коломойському повідомили про підозру у справі "ПриватБанку". Бізнесмена підозрюють у незаконному заволодінні коштами.

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