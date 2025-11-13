У "справі Міндіча" внесли застави: кого звільнять з-під варти

Визначену судом заставу внесли за фігуренток "справи Міндіча" / © Pexels

Реклама

За двох фігуранток так званої справи Міндіча, пов’язаної з корупційним скандалом у сфері енергетики, внесено застави і тепер їх буде звільнено з-під варти.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

«Внесли поки що найменші застави у справі Міндіча — за двох працівниць „бек-офісу“ Енергоатому Зоріну та Устименко», — повідомив він.

Реклама

Раніше суд визначив запобіжний захід для підозрюваних у причетності до діяльності офісу з легалізації коштів Лесі Устименко та Людмили Зоріної у розмірі 25 і 12 млн грн.

Як з’ясували журналісти проєкту «Схеми» Радіо Свобода, 37 мільйонів гривень застави внесла фірма «Вангар», яку було створено у травні цього року, зі статутним капіталом всього 1000 гривень.

За даними YouControl, фірма не має у власності нерухомості чи автомобілів. Також не вдалось знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності. Зазначений основний вид діяльності — «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі».

Поспілкуватися із директором та бенефіціаром компанії Анатолієм Соболем журналістам не вдалося. Його родичі стверджують, що нічого не знають про Зоріну та Устименко і внесені за них застави у мільйони гривень.

Реклама

Після того як фігурантки резонансної справи, пов’язаної з корупційним скандалом, вийдуть зі слідчого ізолятора вони будуть зобов’язані:

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет;

не залишати межі Києва та Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;

прибувати до детектива, прокурора чи суду за кожною вимогою.

Напередодні Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ще трьом фігурантам «справи Міндіча» у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Зокрема:

Корупційний скандал в енергетиці — що відомо

Нагадаємо, під час тривалого рослідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) було викрито масштабну схему «відкатів» у державному секторі енергетики, зокрема в НАЕК «Енергоатом».

За інформацією правоохоронців, організована група, яка контролювала кадрові та фінансові потоки, фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб.

Реклама

Після завершення операції антикорупційних органів, яка викрила зловживання в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

На так званих «плівках Міндіча» учасники злочинної групи фігурують під псевдонімами «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» і «Реформатор».

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ключових учасників корупційної схеми, їхні зв’язки та деталі розслідування.