- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 681
- Час на прочитання
- 3 хв
У "справі Міндіча" внесли застави: кого звільнять з-під варти
За інформацією журналістів, 37 мільйонів гривень застави внесла фірма, яку було створено у травні цього року, зі статутним капіталом всього 1000 гривень.
За двох фігуранток так званої справи Міндіча, пов’язаної з корупційним скандалом у сфері енергетики, внесено застави і тепер їх буде звільнено з-під варти.
Про це повідомив журналіст Олег Новіков.
«Внесли поки що найменші застави у справі Міндіча — за двох працівниць „бек-офісу“ Енергоатому Зоріну та Устименко», — повідомив він.
Раніше суд визначив запобіжний захід для підозрюваних у причетності до діяльності офісу з легалізації коштів Лесі Устименко та Людмили Зоріної у розмірі 25 і 12 млн грн.
Як з’ясували журналісти проєкту «Схеми» Радіо Свобода, 37 мільйонів гривень застави внесла фірма «Вангар», яку було створено у травні цього року, зі статутним капіталом всього 1000 гривень.
За даними YouControl, фірма не має у власності нерухомості чи автомобілів. Також не вдалось знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності. Зазначений основний вид діяльності — «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі».
Поспілкуватися із директором та бенефіціаром компанії Анатолієм Соболем журналістам не вдалося. Його родичі стверджують, що нічого не знають про Зоріну та Устименко і внесені за них застави у мільйони гривень.
Після того як фігурантки резонансної справи, пов’язаної з корупційним скандалом, вийдуть зі слідчого ізолятора вони будуть зобов’язані:
здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет;
не залишати межі Києва та Київської області без дозволу;
повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
прибувати до детектива, прокурора чи суду за кожною вимогою.
Напередодні Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ще трьом фігурантам «справи Міндіча» у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Зокрема:
для виконавчого директора з безпеки держкомпанії «Енергоатом» Дмитра Басова, який фігурує на плівках НАБУ під псевдо «Тенор», застава становить у 40 млн грн;
для ексрадника колишнього міністра енергетики Германа Галущенка — Ігоря Миронюка на псевдо «Рокет» — 126 млн грн;
для приватного підприємця Ігоря Фурсенка («Рьошика»), якого називають головним бухгалтером «бекофісу» з легалізації коштів, — 95 млн грн.
Корупційний скандал в енергетиці — що відомо
Нагадаємо, під час тривалого рослідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) було викрито масштабну схему «відкатів» у державному секторі енергетики, зокрема в НАЕК «Енергоатом».
За інформацією правоохоронців, організована група, яка контролювала кадрові та фінансові потоки, фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб.
Після завершення операції антикорупційних органів, яка викрила зловживання в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.
На так званих «плівках Міндіча» учасники злочинної групи фігурують під псевдонімами «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» і «Реформатор».
ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ключових учасників корупційної схеми, їхні зв’язки та деталі розслідування.