Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Укрaїнa
681
3 хв

У "справі Міндіча" внесли застави: кого звільнять з-під варти

За інформацією журналістів, 37 мільйонів гривень застави внесла фірма, яку було створено у травні цього року, зі статутним капіталом всього 1000 гривень.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Визначену судом заставу внесли за фігуренток "справи Міндіча"

Визначену судом заставу внесли за фігуренток "справи Міндіча" / © Pexels

За двох фігуранток так званої справи Міндіча, пов’язаної з корупційним скандалом у сфері енергетики, внесено застави і тепер їх буде звільнено з-під варти.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

«Внесли поки що найменші застави у справі Міндіча — за двох працівниць „бек-офісу“ Енергоатому Зоріну та Устименко», — повідомив він.

Раніше суд визначив запобіжний захід для підозрюваних у причетності до діяльності офісу з легалізації коштів Лесі Устименко та Людмили Зоріної у розмірі 25 і 12 млн грн.

Як з’ясували журналісти проєкту «Схеми» Радіо Свобода, 37 мільйонів гривень застави внесла фірма «Вангар», яку було створено у травні цього року, зі статутним капіталом всього 1000 гривень.

За даними YouControl, фірма не має у власності нерухомості чи автомобілів. Також не вдалось знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності. Зазначений основний вид діяльності — «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі».

Поспілкуватися із директором та бенефіціаром компанії Анатолієм Соболем журналістам не вдалося. Його родичі стверджують, що нічого не знають про Зоріну та Устименко і внесені за них застави у мільйони гривень.

Після того як фігурантки резонансної справи, пов’язаної з корупційним скандалом, вийдуть зі слідчого ізолятора вони будуть зобов’язані:

  • здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет;

  • не залишати межі Києва та Київської області без дозволу;

  • повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

  • утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;

  • прибувати до детектива, прокурора чи суду за кожною вимогою.

Напередодні Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ще трьом фігурантам «справи Міндіча» у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Зокрема:

Корупційний скандал в енергетиці — що відомо

Нагадаємо, під час тривалого рослідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) було викрито масштабну схему «відкатів» у державному секторі енергетики, зокрема в НАЕК «Енергоатом».

За інформацією правоохоронців, організована група, яка контролювала кадрові та фінансові потоки, фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб.

Після завершення операції антикорупційних органів, яка викрила зловживання в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

На так званих «плівках Міндіча» учасники злочинної групи фігурують під псевдонімами «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» і «Реформатор».

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ключових учасників корупційної схеми, їхні зв’язки та деталі розслідування.

681
