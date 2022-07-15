У справі "ПриватБанку" з'явився новий епізод: НАБУ та САП виявили ще одну схему

Тому ексголові "ПриватБанку", його першому заступнику та керівнику департаменту повідомили про підозру у розтраті грошових коштів ПАТ КБ "ПриватБанк".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час розслідування слідчі встановили, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з «Приватбанком» компаній. Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії:

85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії,

а 136,8 млн грн – на користь іншої.

"Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн – детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року. За час розслідування НАБУ і САП виявили додаткову схему розтрати понад 85 млн грн. Таким чином загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації", - йдеться у повідомленні.

У п'ятницю, 15 липня, НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику департаменту операційного напрямку банку за ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України. Окрім цього, слідчі повідомили про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів банку, зокрема:

ексголові правління ПАТ КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);

експершому заступнику голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

колишній керівниці департаменту фінансового менеджменту "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

колишній керівниці департаменту міжбанківських операцій банку (ч. 5 ст. 191 КК України).

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