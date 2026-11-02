У справі про подію в Петропавлівській Борщагівці з’явилися нові деталі: Вигівський зробив заяву

Іван Вигівський / © Національна поліція України

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У Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині розпочали службову перевірку в будівлі з нацгвардійцями, щоб з’ясувати всі обставини події та перевірити умови перебування бійців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

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За словами міністра, протягом дня про ситуацію йому регулярно доповідають керівники Нацгвардії, Нацполіції та корпусу «Азов». А щоб з’ясувати всі деталі, на місце події особисто прибув командувач НГУ Олександр Півненко разом із заступниками.

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«Ще вдень доручив розпочати службове розслідування, в межах якого буде перевірено всю інформацію, зокрема щодо умов перебування військових», — зазначив Іван Вигівський.

Він додав, що рідним нацгвардійців, які перебували у приміщенні, надали можливість поспілкуватися з військовослужбовцями. Також до будівлі запросили медичних працівників і кількох представників громадськості.

На місці подій вже працюють співробітники Державного бюро розслідувань та Офісу військового омбудсмана, а командування НГУ надає слідству повне сприяння.

«Національна гвардія України — одна з ключових складових Сил безпеки та оборони України. Закликаємо громадян утриматися від поширення неправдивої інформації та вчинення неправомірних дій», — зазначив Іван Вигівський.

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Скандал у Петропавлівській Борщагівці: останні новини

Нагадаємо, у Петропавлівській Борщагівці на Київщині стався конфлікт за участю приватної «швидкої», поліції та Нацгвардії. Спочатку медиків не пускали до пацієнта, але згодом лікарку пропустили всередину. В цей час під будинком зібралися місцеві мешканці, які намагалися відчинити ворота.

Також одна з жінок розповіла про свого травмованого знайомого, який перебував у підвалі 37 днів.

Окрім цього, один із чоловіків, яких утримували у приватному будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, надіслав рідним відеозвернення про погіршення самопочуття.

Також військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що розпочали офіційне з’ясування обставин надзвичайної події за участю військовослужбовців.

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