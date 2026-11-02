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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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585
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2 хв

У справі про подію в Петропавлівській Борщагівці з’явилися нові деталі: Вигівський зробив заяву

МВС перевіряє обставини події з нацгвардійцями в Петропавлівській Борщагівці.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
1 коментар
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Іван Вигівський

Іван Вигівський / © Національна поліція України

У Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині розпочали службову перевірку в будівлі з нацгвардійцями, щоб з’ясувати всі обставини події та перевірити умови перебування бійців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

За словами міністра, протягом дня про ситуацію йому регулярно доповідають керівники Нацгвардії, Нацполіції та корпусу «Азов». А щоб з’ясувати всі деталі, на місце події особисто прибув командувач НГУ Олександр Півненко разом із заступниками.

«Ще вдень доручив розпочати службове розслідування, в межах якого буде перевірено всю інформацію, зокрема щодо умов перебування військових», — зазначив Іван Вигівський.

Він додав, що рідним нацгвардійців, які перебували у приміщенні, надали можливість поспілкуватися з військовослужбовцями. Також до будівлі запросили медичних працівників і кількох представників громадськості.

На місці подій вже працюють співробітники Державного бюро розслідувань та Офісу військового омбудсмана, а командування НГУ надає слідству повне сприяння.

«Національна гвардія України — одна з ключових складових Сил безпеки та оборони України. Закликаємо громадян утриматися від поширення неправдивої інформації та вчинення неправомірних дій», — зазначив Іван Вигівський.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці: останні новини

Нагадаємо, у Петропавлівській Борщагівці на Київщині стався конфлікт за участю приватної «швидкої», поліції та Нацгвардії. Спочатку медиків не пускали до пацієнта, але згодом лікарку пропустили всередину. В цей час під будинком зібралися місцеві мешканці, які намагалися відчинити ворота.

Також одна з жінок розповіла про свого травмованого знайомого, який перебував у підвалі 37 днів.

Окрім цього, один із чоловіків, яких утримували у приватному будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, надіслав рідним відеозвернення про погіршення самопочуття.

Також військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що розпочали офіційне з’ясування обставин надзвичайної події за участю військовослужбовців.

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Коментарі (1)
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gni7983
23:04, 2026.11.02
Замнут дело! А вы как купленные это все подмажите! Молодцы! Ненавижу Thc
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