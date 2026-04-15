У справі Спартака Субботи стався несподіваний поворот після скандалу

Спартак Суббота

Реклама

Провадження щодо блогера Спартака Субботи офіційно закрили, попри підозри у фальсифікації документів про освіту психолога. Стало відомо, яка саме стаття дозволила чоловікові уникнути суду.

Про це повідомляє «Бабель» із посиланням на поліцію Харківської області.

Кримінальне провадження щодо Субботи через ймовірну фальсифікацію документів про освіту, було закрито. Його припинили на підставі пункту 3-1 частини 1 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу України — у зв’язку із завершенням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Реклама

Скандал зі Спартаком Субботою — що відомо

Нагадаємо, 2023 року блогер Суббота, який називає себе психологом, потрапив у центр гучного скандалу через розслідування психолога Іллі Полудьонного, який звинуватив Спартака в масштабному шахрайстві та самозванстві. З’ясувалося, що справжнє ім’я блогера — Олександр, а його науковий ступінь кандидата наук та статус лікаря-психіатра можуть бути фейковими, адже Суббота не навчався у медичних вишах і приписував собі звання за роки до їхнього офіційного отримання.

Крім того, розслідування закидало Субботі грубі порушення професійної етики, зокрема сексуальні зв’язки з клієнтками, через що його виключили з профільної асоціації. Сам блогер називав ці звинувачення гейтом і заявляв, що просто «це переживе».

Актор Євген Янович оголосив про закриття популярного проєкту «Подкаст терапія» після оприлюднення скандального розслідування про його співведучого Субботу. Янович запевнив, що не знав про більшість викритих фактів, окрім окремих деталей професійної біографії партнера.

Міносвіти та науки України підтвердило, що диплом магістра та свідоцтво про визнання іноземного документа Субботи відсутні в державних реєстрах, а саме відомство таких документів не видавало. МОН звернулося до поліції з проханням розслідувати факт можливого підроблення та використання фальшивих документів.

Реклама

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підроблення та використання фальшивих документів про освіту Субботи.