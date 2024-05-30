У справі журналіста Ніколова стався несподіваний поворот: що вирішило слідство

Трьох нападників на квартиру розслідувача затримали, допитали й одразу відпустили. Жодних підозр, за словами Ніколова, їм не висунули.

Керівництво слідчих у справі нападу на квартиру журналіста проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова не вбачає у цьому перешкоджання журналістській діяльності, а вважає інцидент хуліганством.

Про це Ніколов розповів на конференції hromadske "Життя у тривалій війні".

Ніколов розповів, що початковий "бюджет операції" нападу на його квартиру становив тисячу доларів, і слідство має дані, які б дали змогу відстежити, хто і де заплатив ці кошти. Однак правоохоронці цього не роблять. В цьому журналіст вбачає привід для скандалу в Офісі президента.

"Це було б дуже скандально для панівної партії й Офісу президента, якби слідчі туди дійшли й усе побачили", — сказав Ніколов.

За його словами, в Україні системно тиснуть на журналістів.

Він також розповів, що трьох безпосередніх нападників на його квартиру затримали, допитали й одразу відпустили. Жодних підозр, за його словами, їм не висунули.

Що відомо про напад на квартиру журналіста Ніколова

У січні журналіст-розслідувач, зокрема щодо корупції в Міноборони, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що до його оселі ломилися невідомі молодики, які намагалися залякати його самого та його рідних. Журналіст написав, що зловмисники "кричали, щоб я йшов служити, обклеїли двері папірцями" та налякали його літню маму.

Фото: Київська міська прокуратура

Згодом Дарницька окружна прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом впливу на Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

Фото: Telegram

Журналіст припускав, що це пов'язано з його розслідуваннями корупції в Міністерстві оборони, зокрема про закупівлі харчових продуктів для військових за завищеними цінами (наприклад, яєць по 17 грн за штуку).

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності, за що винні могли отримати або штраф, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 4-х років.

Наприкінці січня у прокуратурі заявили, що до вчинення правопорушення причетні жителі Київської, Житомирської та Черкаської областей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Скандальні закупівлі Міноборони! Скільки в нас крали на "золотих" яйцях?"

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