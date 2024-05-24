У США дали прогноз, чи буде Україна запрошена до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні

Під час саміту Україні буде продемонстрована суттєва підтримка на цьому шляху.

У Сполучених Штатах не очікують будь-яких кардинальних рішень щодо запрошення України до членства в НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні в липні.

Про це заявив помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, передає Укрінформ.

Разом з тим, за його словами під час саміту Україні буде продемонстрована суттєва підтримка на цьому шляху.

"Ми не очікуємо, що Україна отримає запрошення приєднатися до НАТО, але ми думаємо, що буде суттєва демонстрація підтримки України – у той час, як вона докладає зусиль, щоби перемогти у війні", - зауважив представник Держдепу.

Він також зазначив, що йдеться про послідовну підтримку НАТО у розбудові майбутніх ЗСУ, а також у проведенні необхідних реформ, які дозволять приєднатися до ЄС та "якомога швидше перейти міст до членства в НАТО".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан вимагає "особливого статусу" для Угорщини в НАТО через війну в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Румунії зробили заяву про розміщення військ в Україні.

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