У США фотопастка зафіксувала рідкісне явище: метелики пили сльози лося

Метелики п'ють сльози лося

У Національному лісі Грін-Маунтін у США камери спостереження зафіксували надзвичайно рідкісну поведінку комах — метелики висмоктували сльози в дикого лося. Це лише другий задокументований випадок такого явища в північних широтах.

Про це пише IFL Science.

Раніше науковці спостерігали, як метелики та молі п’ють сльози черепах і крокодилів в Амазонії або інших тропічних регіонах. Втім, у Національному лісі Грін-Маунтін у США фотопастка вперше зафіксувала метеликів, які живилися сльозами лося, що стало лише другим відомим прикладом такої поведінки на півночі.

Більшість видів метеликів і молей зазвичай отримують поживні речовини з нектару квітів. Деякі з них доповнюють раціон, добуваючи мінерали з ґрунту, решток мертвих тварин або навіть людського поту — така поведінка має назву «падлінг» (puddling).

Однак пиття сліз або очних виділень тварин є ще рідкіснішим явищем. У науці воно відоме як лакрифагія. До цього за межами тропіків був зафіксований лише один випадок, коли міль пила очні виділення коня.

Камера-пастка зробила 80 знімків самця лося (Alces americanus americanus), на морді якого сиділи метелики та пили його сльози. Фото були зроблені в ніч проти 19 червня 2024 року — між 1:44 та 1:48. Примітно, що саме ці 80 кадрів є єдиними, на яких зафіксовано лакрифагію, серед понад 247 тисяч зображень поведінки лосів, зібраних майже на 500 локаціях у штатах Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир і Вермонт.

Науковці зазначають, що і лось, і метелики стали новими видами, для яких раніше не була відома така форма взаємодії. Точний вид комах визначити не вдалося, однак експерти припускають, що за розмірами та формою вони, ймовірно, належать до родини п’ядениць (Geometridae).

Дослідники також визнають потенційні ризики: хоча така поведінка трапляється вкрай рідко, метелики теоретично можуть переносити хвороби — зокрема кератокон’юнктивіт, який уражає очі та може мати серйозні наслідки для здоров’я лосів. Водночас випадків поширення захворювань через пиття сліз у диких тварин раніше не фіксували, тож імовірність такого сценарію вважають мінімальною.

