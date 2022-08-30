У США назвали куратора з Кремля, який відповідає за "референдуми" в окупованій Україні

Державний департамент США вважає, що так звані "референдуми" на захоплених територіях України можуть відбутися найближчими тижнями.

Про це повідомив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель, передають у CNN.

Патель також назвав кремлівського куратора анексії територій України - це перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

За інформацією джерела, Кирієнко відповідає за нагляд за захопленими Росією територіями до їх спроби приєднання, що було б незаконним.

Патель також повторив, що за оцінками США, фіктивні референдуми можуть пройти в найближчі тижні.

"Ми очікуємо, що Росія буде маніпулювати результатами цих референдумів, щоб неправдиво заявити, що український народ хоче приєднатися до Росії. В рамках фіктивних референдумів вона, безсумнівно, буде використовувати кампанії пропаганди і дезінформації, фальсифікувати явку виборців і перебільшувати відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання", - додав він.

Нагадавши, Кирієнко фігурує в списках санкцій США проти Росії. За два дні до російського вторгнення щодо нього ввели санкції через рішення Володимира Путіна визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Тим часом в Офісі президента України вважають, що спроби Росії анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють.

Нагадаємо, Білорусь знищила найбільше польське військове кладовище.

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