У США назвали озброєння, якого зараз найбільше потребує Україна

У США наголошують, що наразі пріоритетом для України є засоби протиповітряної оборони. Втім, чи готовий Вашингтон надати ще одну батарею Patriot, не кажуть.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "ЄП".

"Коли ми надішлемо додаткові засоби і зможемо розповісти про це, ми обов'язково дамо вам знати", - прокоментував він запитання про те, чи розглядають у США можливість надання ЗСУ батареї Patriot.

За словами Кірбі, оголошений нещодавно пакет військової допомоги України містить критично важливі для неї засоби.

"Але очевидно, що протиповітряна оборона залишатиметься пріоритетом для українців. Якщо ми зможемо зробити свій внесок у цю протиповітряну оборону за допомогою різних засобів дальнього, середнього і ближнього радіуса дії – ми зробимо це", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на слова високопоставленого американського представника повідомило, що США таємно передали Україні ATACMS великої дальності. Що більше - українські сили вже застосували їх для ударів по російських військових об'єктах у Криму.

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