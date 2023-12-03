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У США назвали велику помилку Путіна, теракт в центрі Парижа: головні новини ночі 3 грудня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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2066
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У США назвали велику помилку Путіна, теракт в центрі Парижа: головні новини ночі 3 грудня 2023 року

Диктатор Путін / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • У ЗСУ підтвердили інформацію про розстріл українських полонених Читати далі –>
  • Росія запустила по Україні кілька груп ударних БпЛА Читати далі –>
  • В центрі Парижа чоловік з криком "Аллаху Акбар" напав на туристів: одна людина загинула Читати далі –>
  • Голова Пентагону назвав велику помилку Путіна Читати далі –>
  • Угорщина відреагувала на скандал з забороною на виїзд Порошенка Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2066
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