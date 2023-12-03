У США назвали велику помилку Путіна, теракт в центрі Парижа: головні новини ночі 3 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- У ЗСУ підтвердили інформацію про розстріл українських полонених Читати далі –>
- Росія запустила по Україні кілька груп ударних БпЛА Читати далі –>
- В центрі Парижа чоловік з криком "Аллаху Акбар" напав на туристів: одна людина загинула Читати далі –>
- Голова Пентагону назвав велику помилку Путіна Читати далі –>
- Угорщина відреагувала на скандал з забороною на виїзд Порошенка Читати далі –>
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