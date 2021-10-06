У США, попри протести, стратили виконавця гучного вбивства 27-річної давнини

Папа Римський наполягав на помилуванні в'язня.

В американському штаті Міссурі у вівторок, 5 жовтня, стратили в'язня Ернеста Джонсона, засудженого за вбивство трьох людей під час пограбування супермаркету в 1994 році.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що страта відбулася проти заперечення з боку активістів расової справедливості, законодавців і навіть Папи Римського.

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Джонсон помер через дев’ять хвилин після введення ін'єкції пентобарбіталу у в'язниці в Бонн-Террі.

"Він мовчки промовляв слова рідним на початку процесу. Його дихання стало важким, він надув щоки, потім важко глитнув. За кілька секунд усі рухи припинилися", - йдеться у матеріалі. Поблизу в'язниці у цей час перебували 59 демонстрантів.

У своїй останній письмовій заяві чоловік сказав, що "шкодує" і "кається" у скоєному, додавши, що любить свою сім'ю та друзів, а також вдячний тим, хто за нього молився.

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Адвокат в'язня стверджував, що рішення про страту є порушенням восьмої поправки до Конституції США, яка забороняє страчувати людей з розумовими відхиленнями.

Джонсон народився з алкогольним синдромом плода і з дитинства мав дуже низькі бали на тестах IQ. Він також втратив близько однієї п’ятої тканини мозку під час видалення доброякісної пухлини у 2008 році.

Представник Папи Римського Франциска, активісти расової справедливості та два члени Конгресу з Міссурі Корі Буш і Емануель Клівер закликали губернатора-республіканця Майка Парсона помилувати чоловіка, однак у понеділок той заявив, що не буде втручатися.

Злочин Джонсона сколихнув Колумбію майже 28 років тому. Інцидент стався 12 лютого 1994 року. Чоловік позичив у 18-річного сина своєї дівчини пістолет калібру 25 мм, плануючи пограбувати магазин і купити наркотики.

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Під впливом кокаїну він дочекався, коли останній клієнт залишить магазин, а потім увірвався до приміщення і відкрив вогонь, коли менеджерка крамниці спробувала злити ключ від сейфу в унітаз.

Загалом у магазині перебували троє працівників, зокрема 46-річна менеджерка Мері Братчер та співробітники Мейбл Скраггс (57 років) та Фред Джонс (58 років).

Після стрілянини Джонсон напав на людей з молотком, а Братчер проколов руку викруткою. Поліція знайшла двох жертв у вбиральні магазину, а третю - в холодильнику.

Чоловік раніше просив, щоб страта здійснили розстрілом. Його адвокати стверджували, що смертельний ін'єкційний препарат пентобарбітал може спровокувати напади через втрату тканини мозку під час видалення пухлини.

Це була перша страта в Міссурі від травня 2020 року і лише сьома в США цього року.

У липні у США запровадили мораторій на смертні кари на федеральному рівні, тоді як під час президентства Дональда Трампа в країні реалізували 13 смертних вироків.

Раніше свідки від ЗМІ і адвокати стверджували, що після ін'єкції пентобарбіталу у засуджених "скручувався шлунок", вони "тряслися і здригалися".

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