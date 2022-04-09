У США повідомили, що РФ втратила 20% своєї бойової міці в Україні

У США повідомили, що РФ втратила 20% своєї бойової міці в Україні

Деякі підрозділи настільки виснажені, що це ставить під сумнів їхню боєздатність.

РФ від моменту вторгнення на територію суверенної України втратила частину своєї бойової міці.

Про це пише The Guardian із посиланням на високопосадовця Міністерства оборони США.

За його словами, частина підрозділів, які відступили з Києва, настільки виснажені, що їхня боєздатність ставиться під великий сумнів.

"Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи буквально, за всіма ознаками, знищені", - додав він.

За оцінками США, за 45 днів з моменту війни в Україні російські окупанти втратили 15-20% своєї бойової міці.

Нагадаємо, що у Пентагоні пояснили, чому в Україні не буде ракетних батарей Patriot.