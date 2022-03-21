У США припускають, що інші країни НАТО можуть ввести війська в Україну

Країни НАТО можуть ухвалити рішення про введення військ в Україну, хоча США не вводитимуть своїх військ.
У Сполучених Штатах Америки не виключають, що інші країни НАТО можуть ввести війська на територію України.
Про це сказала постійна представниця Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв’ю телеканалу CNN.
Вона заявила, що країни НАТО можуть ухвалити рішення про введення військ в Україну, хоча США не вводитимуть своїх військ.
"Я можу сказати, що американські війська не будуть на території України у цей момент". - сказала Лінда Томас-Грінфілд.
За її словами, президент Джо Байден чітко це сказав, але інші країни НАТО можуть вирішити, що хочуть ввести війська в Україну".
Відповідне рішення країни НАТО мають право ухвалити.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розглядає можливість термінової поїздки до Києва, мета якої показати підтримку України. Прем'єр-міністр попросив чиновників вивчити практичність і доцільність поїздки до столиці України для переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.
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