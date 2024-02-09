У США прокоментували звільнення головкома Залужного

В американському Пентагоні наголошують, що Сполучені Штати Америки надалі продовжать підтримувати Україну, незважаючи на відставку головкому Збройних сил генерала Валерія Залужного.

Про це під час брифінгу заявив речник американського Пентагону Патрік Райдер.

Райдер наголосив, що Пентагону відомо про зміни у командуванні ЗСУВ. Втім, наразі міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін ще не спілкувався з наступником Валерія Залужного генералом Олександром Сирським.

"Міністр Остін ще не говорив із цією людиною (Сирським - Ред.). Я можу сказати вам одне, що нічого не зміниться і наша підтримка України є постійною", - сказав представник Пентагону.

Зі слів Райдера, США вважають кадрові питання внутрішньою справою української влади.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Того ж вечора Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського. Водночас президент подякував генералу Валерію Залужному за два роки захисту.

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