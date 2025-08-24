У США привітали Україну з Днем Незалежності

Рубіо привітав українцім із Днем незалежності / © Associated Press

У США привітали народ України з Днем Незалежності. Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що американці віддані майбутньому України як незалежної держави.

Про це йдеться на сайті уряду США.

За його словами, у Штатах вірять у врегулювання шляхом переговорів, які збережуть суверенітет України та гарантують її довгострокову безпеку, що веде до міцного світу.

«У цей День Незалежності, коли ви віддаєте шану історії своєї країни, Сполучені Штати розраховують на подальший розвиток нашого партнерства у сфері економіки та безпеки заради мирного та процвітаючого майбутнього обох наших країн», — завершив він.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Як зазначив лідер держави, сьогодні ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Українці виборюють мир та спокій, який має панувати для майбутніх поколінь.

Зеленський висловив вдячність усім, хто захистив і захищатиме Україну в цій війні за незалежність. Він переконаний, що задля такої мети варто жити.

«Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності! Слава Україні!», — резюмував він.