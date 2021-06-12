У США сталася стрілянина: одна людина загинула, вісім - поранені

Правоохоронці шукають нападників.

У штаті Джорджія у Сполучених Штатах Америки сталася стрілянина недалеко від відділку поліції.

Індидент стався ввечері 11 червня в місті Саванна, повідомляє NBC.

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У результаті стрілянини в житловому комплексі одна людина загинула. Вісім осіб отримали поранення. Серед потерпілих є двоє дітей, яким два і 13 років. Їхньому життю нічого не загрожує, але решта отримали серйозні поранення.

Правоохоронці шукають нападників. Причини стрілянини - не відомі.

Як повідомлялося, у Флориді 14-річна дівчина і 12-річний хлопець втекли з тимчасового притулку і залізли у будинок, що трапився їм по дорозі. Там знайшли автомат АК-47, пістолет, дробовик та велику кількість набоїв і влаштували стрілянину. За якийсь час до будинку приїхали поліцейські і попросили підлітків здатись, але дівчина почала їм погрожувати. Її копи підстрелили. Її 12-річний спільник на допиті розказав, що свої дії вони сприймали, як проходження комп’ютерної гри.

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