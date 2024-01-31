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У США відреагували на чутки про "звільнення" Залужного

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У США відреагували на чутки про "звільнення" Залужного

Валерій Залужний.

доповнюється...

В американському Пентагоні чутки щодо "звільнення" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного назвали "внутрішніми справами" України.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер.

Речника Міноборони Сполучених Штатів Америки запитали, чи повідомляла Україна про заміну генерала Залужного на посаді головнокомандувача. Втім, зі слів Райдера, Вашингтон не відстежує жодних змін у командуванні Збройних сил України. 

"Очевидно, що Україна має обговорювати свої внутрішні справи", - сказав Райдер.

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