У США відреагували на обстріл вокзалу в Херсоні під час евакуації людей

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала варварською атакою російський обстріл залізничного вокзалу у Херсоні під час евакуації цивільних.

Про це вона написала в соцмережі X.

"Це ще одне нагадування про те, що в той час, коли більшість людей перебувають вдома, відзначаючи свята в колі сім'ї, в Україні тривають варварські атаки з боку Росії", - наголосила Брінк.

До слова, Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський обстріл херсонського вокзалу. Вона назвала безвідповідальним черговий обстріл окупаційної армії.

Нагадаємо, 26 грудня окупанти масовано обстрілювали Херсон з різного озброєння. Ввечері армія РФ завдала удару по залізничному вокзалу Херсона та евакуаційному потягу, де на момент атаки перебувало близько 140 цивільних осіб. Загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини.

Читайте також: