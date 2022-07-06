У США випустили колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний: який вигляд вона має (фото)

На колекційній монеті зображений острів Зміїний, українські захисники та крейсер "Москва", який потонув через влучання українських ракет. Монета коштує 100 доларів США

Про це повідомляється на сайті сувенірного магазину Білого дому.

Монета належить до колекції "Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства". Вона присвячена Україні та має сертифікат автентичності з серійним номером, а також оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою.

В описі до монети вказана історія українських моряків та захоплення Росією острова Зміїний. А на монеті написана англійською мовою вже знаменита фраза одного з захисників острова: "Російський військовий корабель, йди на...!"

Вартість монети - 100 доларів США. Для покупців з України та країн НАТО монету доставляють безкоштовно. 20% від продажів витратять на допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, 13 квітня ЗСУ потопили крейсер "Москва" - той самий "російський військовий корабель", який атакував Зміїний.

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