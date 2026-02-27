- Дата публікації
-
У США заарештували українця за спробу замаху
У Сполучених Штатах Америки затримали громадянина України, який перебував у розшуку. Тепер йому загрожує депортація.
У США заарештували українця Миколу Житніченка, якого розшукують за замах на вбивство начальника поліції, а також за наркозлочини та рекет.
Про це повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США.
За словами спеціального агента HSI Buffalo Ерін Кіган, арешт став можливим завдяки тісній співпраці з американськими та міжнародними партнерами.
Житніченка було прийнято до США 21 березня 2023 року як умовно-достроково звільненого за гуманітарних причин за часів адміністрації Байдена.
Всього через кілька місяців, у жовтні 2023 року, українська влада видала ордер на арешт Житніченка за замах на вбивство начальника поліцейського підрозділу за допомогою вибухового пристрою, зберігання наркотиків, розповсюдження наркотиків, рекет та участь в організованій злочинності.
Виконуюча обов’язки директора польового офісу ICE Buffalo Enforcement and Removal Operations Теммі Маріч додала, що іноземні злочинці не можуть використовувати імміграційне законодавство США, щоб уникнути судового переслідування у своїй країні.
Після арешту Житніченка доправлено до федерального слідчого ізолятора Буффало. Він залишатиметься під вартою ICE до розгляду справи про його депортацію.
Випадки затримання українців за кордоном
У США працівники Імміграційної та митної служби (ICE) затримали 39-річного біженця з України Дмитра Кулика та розпочали процедуру його депортації. Дмитра Кулика затримали в перший же день нового року, коли він щойно втратив право на захист біженців за програмою U4U.
За крадіжку круасанів із супермаркету в словацькому місті Кошице було затримано 23-річного уродженця Закарпаття. Під час перевірки документів з’ясувалося, що українець перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.