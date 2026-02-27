ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
603
Час на прочитання
2 хв

У США заарештували українця за спробу замаху

У Сполучених Штатах Америки затримали громадянина України, який перебував у розшуку. Тепер йому загрожує депортація.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція США

Поліція США / © Associated Press

У США заарештували українця Миколу Житніченка, якого розшукують за замах на вбивство начальника поліції, а також за наркозлочини та рекет.

Про це повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США.

За словами спеціального агента HSI Buffalo Ерін Кіган, арешт став можливим завдяки тісній співпраці з американськими та міжнародними партнерами.

Житніченка було прийнято до США 21 березня 2023 року як умовно-достроково звільненого за гуманітарних причин за часів адміністрації Байдена.

Всього через кілька місяців, у жовтні 2023 року, українська влада видала ордер на арешт Житніченка за замах на вбивство начальника поліцейського підрозділу за допомогою вибухового пристрою, зберігання наркотиків, розповсюдження наркотиків, рекет та участь в організованій злочинності.

Виконуюча обов’язки директора польового офісу ICE Buffalo Enforcement and Removal Operations Теммі Маріч додала, що іноземні злочинці не можуть використовувати імміграційне законодавство США, щоб уникнути судового переслідування у своїй країні.

Після арешту Житніченка доправлено до федерального слідчого ізолятора Буффало. Він залишатиметься під вартою ICE до розгляду справи про його депортацію.

Випадки затримання українців за кордоном

У США працівники Імміграційної та митної служби (ICE) затримали 39-річного біженця з України Дмитра Кулика та розпочали процедуру його депортації. Дмитра Кулика затримали в перший же день нового року, коли він щойно втратив право на захист біженців за програмою U4U.

За крадіжку круасанів із супермаркету в словацькому місті Кошице було затримано 23-річного уродженця Закарпаття. Під час перевірки документів з’ясувалося, що українець перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.

Дата публікації
Кількість переглядів
603
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie