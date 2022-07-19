У США захоплюються майстерністю ЗСУ у використанні HIMARS - пані посол Маркарова

Пані посол України в США Оксана Маркарова каже, що ефективне використання РСЗВ українськими воїнами викликає справжнє захоплення у Сполучених Штатах.

Воїни ЗСУ вже протягом декількох тижнів активно знищують склади та позиції російських окупантів за допомогою HIMARS. Тому партнери на політичному рівні, а особливо колеги з Пентагону, регулярно дають позитивну оцінку діям наших військових.

Про це Маркарова розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ми постійно чуємо захоплення, я не боюся навіть цього слова, не лише сміливістю українців та ЗСУ, але також і тим, наскільки майстерно на полі бою, в таких важких умовах і наскільки ефективно ми використовуємо всю зброю, яка є в України", - зазначила Маркарова.

Посол також додала, що співпраця, яка є зараз зі США, і обмін інформацією, і взаємна прозорість, перебувають на досить високому рівні.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

Важливим чинником, що сприяв утриманню українськими захисниками оборонних рубежів і позицій, Залужний назвав вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива.

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