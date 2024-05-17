У США заявили про складний час для України, але анонсували зміни на фронті: деталі

Наразі Україн переживає складний час. Втім, військова допомога Сполучених Штатів Америки матиме практичний результат на полі бою у розпочатій Росією війні.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу.

"Ми знаємо, що зараз складний час (для України - Ред.), але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", - наголосив він.

Пател нагадав, що державний секретар Ентоні Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні, сума якої два 2 мільярди доларів.

"Ці кошти підуть як на створення програми оборонних підприємств України, так і для подальшого посилення України здатності захищатися від Росії та її подальших контрнаступів", - сказав Ведант Пател.

Нагадаємо, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США готують ще один пакет для України. Водночас вона не уточнила вміст цього пакета.

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