У США заявили, що допомога з нового пакету допомоги вже почала надходити на фронт в Україні

У Білому домі не розповіли, яка саме допомога вже опинилась на фронті, через міркування безпеки.

Пентагон вже передав частину озброєння з нового пакета допомоги Збройним силам України і докладає максимум зусиль, щоб решта озброєння опинилась на фронті максимально швидко.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Дещо з першого пакета оборонної допомоги - який ми оголосили у межах закону про додаткове фінансування того самого дня, коли президент підписав його - деякі із цих речей уже потрапили на поле бою, до рук українських військових",- зауважив представник адміністрації США.

Він заявив, що з міркувань безпеки не буде розповідати, яка саме допомога вже опинилась на фронті, але він заявив, що швидкі строки доставки обумовлюються тим, що частина озброєння була заздалегідь розміщена у Європі.

"Міністерство оборони (США - ред.) буквально перевертає небо і землю, щоби зробити це якомога швидше. І зараз ще продовжується робота над тими поставками, які залишилися в попередньому пакеті", - зауважив представник Білого дому.

Крім того, за словами Кірбі, Пентагон робить все можливе, щоб швидше почати відправку зброї з нового пакета на $400 мільйонів.

"Це достатньо серйозний пакет. Різноманітність систем, які є лише в ньому, досить вражаюча - усе це стане їм (українським силам - ред.) у пригоді в той час, коли вони намагаються відбити російські наступали на Донбасі, а тепер і на підступах до Харкова",- зауважив Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передають потужну військову допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримає нові поставки зброї та техніки від США.

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