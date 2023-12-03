У США заявили, що результати війни в Україні вплинуть на глобальну безпеку на найближчі десятиріччя

Армія РФ значно ослабла через успішні дії воїнів ЗСУ та підтримки з боку США.

Голова Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має велике значення для Сполучених Штатів, тому результат завершення війни визначить майбутнє світу.

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Про це Остін заявив під час брифінгу.

Він зазначив, що армія РФ значно ослабла через успішні дії воїнів ЗСУ та підтримки з боку США.

"Передусім це завдяки неймовірно хоробрим українським військам. Але досягнення України також є результатом двопартійного керівництва США — і коаліції приблизно 50 країн, яку ми створили", - заявив Остін.

Він нагадав, що Україна намагається захистити свій суверенітет та незалежність, тому підтримка зі сторони західних партнерів є справедливою.

"Кремль веде несправедливу імперську агресивну війну, а Україна веде оборонну війну за національне виживання. І ви можете відчути цю енергію на землі. І це дає Україні величезну стратегічну перевагу за праву справу", - заявив міністр оборони США.

Остін назвав чотири основних причини, чому Україна так важлива для США.

По-перше, війна Путіна є серйозною і прямою загрозою безпеці в Європі та за її межами.

По-друге, агресія Росії є явним викликом нашим союзникам НАТО.

По-третє, навмисна жорстокість Кремля є атакою на наші спільні цінності демократії та порядності.

І, нарешті, війна Путіна - це лобовий напад на заснований на правилах міжнародний порядок.

Також Остін додав, що результат цієї боротьби визначить глобальну безпеку на десятиліття уперед. І у США немає можливості відсидітися.

"Сполучені Штати прагнуть вільної та суверенної України, яка зможе захистити себе сьогодні і стримувати нову російську агресію в майбутньому. Це мета Байдена". - повідомив Остін.

Міністр заявив, що США разом із союзниками допомагає Україні стати сильнішими, щоб вона могла протистояти будь-якій російській агресії в майбутньому.

"І тому ми працюємо разом з нашими союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні створити майбутню силу, яка зможе відобразити ще більшу російську злість найближчими роками", - сказав Остін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США вважають перемогою те, що Україна вистояла у війні з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі заявили, що російський диктатор Путін буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію.

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