У США знайшли українця, якого рідні шукали 6 років: що сталося

Чоловік припинив виходити на зв'язок у грудні 2016 року, відтоді про його долю було нічого невідомо.

У США розшукали Василя Зарівного з Бучача, який зник у Сполучених Штатах у грудні 2016 року. Зараз чоловік є безпритульним і, за словами очевидців, у нього проблеми з головою.

Про те, що українця знайшли, розповів житель Бучача Роман Довбенко.

"Фейсбуком гуляв пост, де українка просить допомогти знайти сина Василя Зарівного. Його знайдено. Він зараз в США в Чікаго. Вирішується питання про доправлення його до України до мами", - написав Роман Довбенко.

Василь Зарівний зник у США понад 6 років тому. Востаннє він спілкувався 18 грудня 2016 року, а після цього його телефон вимкнувся, він також перестав з'являтися в соцмережах.

Рідні Василя припускали, що його затримала поліція, бо він перебував у США нелегально.

Лише нещодавно стало відомо, що чоловіка знайшли. Повідомляється, що він мешкає на вулиці і немає документів. Сестра Василя зазначила, що зараз вирішується питання, яким чином доправити брата на Батьківщину.

Українці з діаспори розповіли, що Василя бачили на місцевій заправці, але потім він перестав там з'являтися, бо, можливо, переховується. Також повідомляється, що небайдужі українці в США готові допомогти Василю потрапити до України - зробити документи, придбати квиток, зняти житло і заплатити за психолога.

Нагадаємо, що Польщі після розмови з правоохоронцями зник 41-річний заробчанин з Тернопільської області. Про долю чоловіка невідомо від 26 січня.

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