У США зробили заяву про наступ Росії на Харківщині: чи буде прорив ворога

Армія агресорки Росії, яка наразі намагається наступати на Харківщині, не зможе досягти серйозних успіхів у цьому районі.

Таку думку висловив заступник речника Державного департаменту США Веданта Патела.

У Штатах вважають, що росіяни упродовж наступних тижнів намагатимуться просуватися вперед у Харківській області. Що більше, окупанти, можливо, досягнуть певних успіхів. Втім, цей успіх не буде дуже значним.

"Ми не очікуємо якихось серйозних проривів. З часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії", - наголосив представник Держдепу.

Патела наголошує: у Вашингтоні переконані, що Україна зберігає ключову перевагу в цій боротьбі, а її військові завдають значних втрат окупаційній армії РФ.

Нагадаємо, аналітики ISW назвали мету операції РФ на Харківщині. Зазначається, що російські окупанти скоріше за все планують створити "буферну зону", аніж розраховують на більш глибоке проникнення вглиб країни.

Читайте також: