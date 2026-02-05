У США зробили заяву щодо постачання зброї Україні

Допомога Україні від США / © ТСН.ua

США не планують припиняти постачання зброї Україні та продовжать передавати її через механізми Північноатлантичного альянсу. Зокрема, за участі союзників з НАТО.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв’ю NewsMax.

За його словами, американська сторона продаватиме озброєння країнам Альянсу, після чого воно передаватиметься переважно українській стороні.

«Стільки часу, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми будемо продовжувати продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони, своєю чергою, будуть поставляти її переважно Україні», — заявив він.

Вітакер уточнив, що підтримка охоплюватиме як оборонні системи, зокрема засоби протиповітряної та протиракетної оборони, так і наступальні види озброєнь, необхідні для продовження опору та захисту держави. Це дозволить українцям протистояти ворогові й не дозволити РФ захопити державу.

Він також наголосив на важливості єдності країн НАТО та посилення обороноздатності союзників.

«Президент Трамп чітко висловився з усіх цих питань. В межах НАТО нам необхідно, насамперед, зберігати єдність нашої коаліції, а по-друге забезпечити зміцнення наших союзників — всіх країн Європи і Канади, тому що саме ця сила зрештою стане гарантією миру, щоб після завершення цієї війни ми не зіткнулися з новим вторгненням на європейський континент», — підкреслив Вітакер.

Раніше ми повідомляли, що в Україні вперше було зафіксовано «таємничий» американський комплекс DASH. Ця мобільна система, ймовірно, модифікація зенітного комплексу Tempest, оснащуватиметься ракетами AGM-114 Hellfire. Вона призначена для виявлення, ідентифікації та нейтралізації малих дронів у динамічних умовах бою, що може суттєво посилити тактичну ППО.

До 50 таких комплексів мають бути закуплені до кінця цього року. Раніше відбулися закриті випробування подібної системи Tempest в Україні, де її помітили на відео Повітряного командування «Центр».