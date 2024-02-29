У ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій під час бойового завдання

Військові загинули під час прикриття відходу основних сил.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру ССО у зіткненні з російськими окупантами під час виконання бойового завдання.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ССО.

"Під час виконання бойового завдання героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій", - йдеться у повідомленні.

У ССО уточнили, що військові загинули під час прикриття відходу основних сил.

"Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили спецоперацій знищили російську БМП, яка полювала на українських операторів дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що ССО на Лиманському напрямку уразили ворожий комплекс РЕБ Р-330 "Житель".

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