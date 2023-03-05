У Стамбулі заявляють, що працюють над подовженням "зернового коридору"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара працює над подовженням угоди щодо "зернового коридору" у Чорному морі. Її термін закінчується вже 18 березня.

Таку заяву дипломат зробив під час виступу на Конференції ООН з питань найменш розвинених країн, пише Reuters.

"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", - сказав Чавушоглу.

Він також зазначив, що обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем продовження угоди для експорту українського продовольства.

Нагадаємо, в лютому РФ заговорили про "недоцільність" продовження "зернової угоди". Мовяляв, вона "недоцільна", якщо з Москви не буде знято санкції, які мають вплив на сільськогосподарський експорт.

Зголом у Москві висунули умову подовження зернової угоди. Наголшується, що РФ погодиться на це лише за умови врахування її власних інтересів.

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