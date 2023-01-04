У стані ворога. Як співіснувати з колаборантами на тимчасово окупованих територіях

Українцям в окупації радять насамперед виїхати з цих територій. Якщо не вийде, будьте нижче рівня води, як підводний човен.

Анна Кравцова народилась в невеликому селищі на Луганщині. Навчалась у Луганську, але в студентські роки втрутилась війна. 2014 року дівчина переїхала до столиці. Батьки ж лишились на рідній землі. Тут вони зустріли і початок повномасштабного вторгнення, і окупацію, яка почалась у березні.

“Я дуже просила їх виїхати, ще коли тільки почалась війна, коли там ще не було окупантів. Але вони не захотіли: мовляв, та де ми будемо жити, ми вже пенсіонери, на кого ми хату і господарство залишимо… Ну не змогла я їх переконати. Тепер можливість виїхати залишається, але це вже значно небезпечніше. Нині вони точно не поїдуть. Уже доведеться чекати перемоги”, – глибоко зітхає дівчина.

Зараз Анна спілкується з батьками рідко. Доступу до Інтернету вони не мають, мобільний зв'язок дуже нестабільний. З коротких розмов дівчина дізнається про те, як українські пенсіонери виживають в окупації. “На початку березня до селища підійшла бронетехніка з російськими прапорами. Селяни вийшли їх зустрічати. Зібрались з українськими прапорами, кричали “Україна понад усе!”, перегородили дорогу окупантам. Але до них під’їхав БТР, вийшли чи-то росіяни, чи-то лнрівці. Вони сказали, що якщо за 20 хвилин люди не порозходяться, вони відкриють вогонь. Люди й порозходились”, – згадує Анна.

Місцева влада зовсім не чинила опору окупації, за кілька тижнів у селищі вже були нові порядки, нові очільники державних установ. Та найскладнішим було прийняти нові погляди односельчан на життя: “Мама не очікувала від деяких людей, хто буде за, а хто проти. Ті, на кого думала, що наче адекватні, у вишиванках ходили, українські пісні співали, відразу перевзулися в польоті, як-то кажуть. Один сусід почав казати, що прийдуть загарбники з Європи і позаражають всіх СНІДом. Була ще й вчителька історії. Коли вже прийшла окупаційна влада, вона возила дітей на екскурсію в Росію. Багато хто робив вигляд, що не розуміє, що це Росія на них напала. Ходили, казали: “А хто напав? А хто воює?”. Вони до того моменту так казали, поки міста, в яких жили їхні діти, не почали обстрілювати”.

Багато хто з місцевих почав співпрацювати з окупаційною владою, бо не мав виходу, потрібно було якось годувати свої сім’ї. Співпрацю пропонували і батькам Анни: “До війни мої батьки працювали у місцевому клубі. Тато – звукорежисер, а мама – бухгалтер. Перед приходом окупантів мама спалила всі фінансові документи, щоб ускладнити їм роботу. Звісно, вони стали просити, щоб вона працювала на них. Мама відмовилась, сказала, що не буде працювати не на Україну. Батьки взагалі не надто приховували свою проукраїнську позицію. З росіянами вони жодного разу не перетинались. Переважно це лнрівці та місцеві колаборанти. Батьки не боялись їх. А потім якось ввечері до них додому прийшли четверо. Поліцаї, як їх називають.... Місцева поліція майже вся перейшла під окупаційну владу”.

Поліцейські обшукали будинок, знайшли весільні фотографії Анни, де вона з чоловіком у вишиваних сорочках, і попросили поїхати з ними до відділку.

“Три доби вони просиділи в одиночних камерах, не бачили один одного і не могли зрозуміти, чому їх забрали. Невже за фото у вишиванках? – розповідає Анна. – А потім їх викликали на допит. Виявилось, хтось із сусідів повідомив у поліцію, що батьки фотографували рух російської техніки та відправляли ці фото українським спецслужбам. Їхні телефони перевірили і нічого не знайшли. Річ у тому, що вони дійсно нічого не фотографували”.

Батьків Анни відпустили, а за кілька днів вони дізнались про безслідно зниклих активістів та родичів військових або працівників СБУ.

“Виходить, їм просто пощастило. І це ж хтось з сусідів здав! Тепер вони ходять, як-то кажуть, тихше води, нижче трави. Тим паче говорять про мобілізацію, вона у них до 65 років. А моєму татові 62”, – ділиться дівчина.

“Моя найперша, найдієвіша і найкраща порада для українців, які опинились на окупованих територіях, завжди одна – спробуйте виїхати, – радить експерт з безпеки Інституту масової інформації Олексій Павлійчук. – Якщо ж такої можливості дійсно нема, будьте нижче рівня води, як підводний човен. Не ведіть з незнайомими людьми провокаційних розмов, не піддавайтесь на провокації, не розмовляйте на політичні теми. Знаєте, багато росіян зараз кажуть: “я політикою не цікавлюсь”. Як би це дивно не звучало, зараз це і ваша найкраща відповідь на будь-яке провокативне питання”.

Але бути в оточенні колаборантів інколи навіть небезпечніше, ніж в оточенні російських окупантів, запевняє експерт з безпеки. Буває, що і правило “не висовуйся” не допомагає: “Будь-який побутовий конфлікт з колаборантами може потягнути за собою донос. А доноси, завдячуючи Радянському Союзові, у нас писати люблять. От ви з сусідкою зачепилися, що вона не прибрала за своєю собакою, а вона пішла і написала на вас кляузу, що у вас український прапор, ви агітуєте за Україну, розпитували в неї про військових днр, лнр і взагалі співпрацюєте зі спецслужбами України”.

Навіть і без побутових конфліктів ви можете впасти у немилість в сусіда, який підтримує окупаційну владу: “Де гарантія, що сусід, з яким ви приязно спілкувалися, не влаштує вам підлянку, щоб заволодіти вашим майном, квартирою, дружиною… Чи просто ви йому завжди не подобались, бо були більш успішні? І от зараз у нього є спосіб помститися вам”, – зауважує Олексій.

Все, що ви можете зробити у такій ситуації, з’ясувати, до якого типу колаборантів належить ваш сусід чи колега, та намагатись не перетинатись хоча б з найнебезпечнішими. Умовно можна виділити такі типи: ідейні, пристосуванці та жертви обставин.

Ідейні – це ті, хто завжди активно виявляв свою громадську позицію. Як правило, вони не змінюють курсу, підтримують Росію давно, ностальгують за Радянським союзом відкрито. Зараз вони агітують за “референдуми”, мобілізацію та приєднання до Росії. Таких треба обходити десятою дорогою.

Пристосуванці – не менш небезпечний тип. Таким людям, загалом, абсолютно байдуже, хто при владі. Головне – отримати власну вигоду. Часто це ті люди, які не отримали бажаних посад за української влади. Зверніть увагу, зараз вони точно отримали “заслужене”.

Жертви обставин зазвичай не становлять загрози. Це ті люди, які вимушені були співпрацювати з окупантами, бо від цього залежить їхнє життя або життя близьких.

“Не намагайтесь “достукатись” до ідейних колаборантів чи пристосуванців та відкрити їм очі на правду. Це не лише нереально, а вкрай небезпечно. У них може спрацювати такий психологічний трюк: “я вже і так наробив багато поганих справ, все одно мене посадять, так навіщо змінювати тактику? ” – застерігає Олексій Павлійчук.

Якщо ви все ж вирішили залишатись на окупованій території та приєднатись до руху опору, пам’ятайте про основні правила безпеки, вказані на сайті Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки: