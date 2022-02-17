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У Станиці Луганській бойовики з важкого калібру обстріляли дитсадок: є постраждалі, триває евакуація (фото)

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У Станиці Луганській бойовики з важкого калібру обстріляли дитсадок: є постраждалі, триває евакуація (фото)

Фото: facebook.com/proliskamission

Внаслідок ворожих дій перебито 29 ЛЕП. Половина Станиці Луганської залишилася без світла.

У четвер, 17 лютого, о 09:04 під час артобстрілу внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка.

Про це повідомляє гуманітарна місія "Проліска".

"За попередньою інформацією, дві жінки отримали контузії. На місце події виїхали працівники Державної надзвичайної служби (ДНС) Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/proliskamission / ©
Фото: facebook.com/proliskamission

Наразі обстріл продовжується, триває евакуація в укриття. Також внаслідок ворожих дій перебито 29 ЛЕП. Половина Станиці Луганської залишилася без світла.

Фото: facebook.com/proliskamission / ©
Фото: facebook.com/proliskamission

Нагадаємо:

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