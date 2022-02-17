У Станиці Луганській бойовики з важкого калібру обстріляли дитсадок: є постраждалі, триває евакуація (фото)

Внаслідок ворожих дій перебито 29 ЛЕП. Половина Станиці Луганської залишилася без світла.
У четвер, 17 лютого, о 09:04 під час артобстрілу внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка.
Про це повідомляє гуманітарна місія "Проліска".
"За попередньою інформацією, дві жінки отримали контузії. На місце події виїхали працівники Державної надзвичайної служби (ДНС) Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.
Наразі обстріл продовжується, триває евакуація в укриття. Також внаслідок ворожих дій перебито 29 ЛЕП. Половина Станиці Луганської залишилася без світла.
Нагадаємо:
На Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил протягом 16 лютого підтримувані Росією бойовики вкотре порушили режим припинення вогню і зазнали втрат - загинули двоє російських військових.
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