У Станиці Луганській бойовики з важкого калібру обстріляли дитсадок: є постраждалі, триває евакуація (фото)

У Станиці Луганській бойовики з важкого калібру обстріляли дитсадок: є постраждалі, триває евакуація (фото)

Внаслідок ворожих дій перебито 29 ЛЕП. Половина Станиці Луганської залишилася без світла.

У четвер, 17 лютого, о 09:04 під час артобстрілу внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка.

Про це повідомляє гуманітарна місія "Проліска".

"За попередньою інформацією, дві жінки отримали контузії. На місце події виїхали працівники Державної надзвичайної служби (ДНС) Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/proliskamission

Наразі обстріл продовжується, триває евакуація в укриття. Також внаслідок ворожих дій перебито 29 ЛЕП. Половина Станиці Луганської залишилася без світла.

Фото: facebook.com/proliskamission

Нагадаємо:

На Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил протягом 16 лютого підтримувані Росією бойовики вкотре порушили режим припинення вогню і зазнали втрат - загинули двоє російських військових.

Майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу розмістив нині Кремль

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