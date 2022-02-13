У Станиці Луганській в кафе пролунав вибух, постраждало 12 людей - ДСНС

У Станиці Луганській в кафе пролунав вибух, постраждало 12 людей - ДСНС

Після вибуху в приміщенні сталась пожежа.

У селищі Станиця Луганська Луганської області в суботу, 12 лютого, в кафе пролунав вибух газового балона. Через це постраждало 12 осіб.

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Про це повідомили в ДСНС України.

Інцидент стався 12 лютого о 17:46. За попередніми даними, у місцевому кафе пролунав вибух газового балона. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждало 12 людей, 8 з яких - госпіталізовано.

"О 21:52 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 160 м2. На місці події працювала оперативна група ГУ ДСНС у Луганській області", - повідомили в ДСНС України.

Обставини та причини події встановлюються.

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