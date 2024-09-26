У четвер зранку, 26 вересня, у Старокостянтинові на Хмельниччині сталися сильні вибухи. Повідомляється про удари аеробалістичними ракетами "Кинджалами".

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

Військові попереджали про два пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Хмельниччини: о 10:01 та о 10:03.

Зазначається, що у місті пролунало щонайменше два вибухи. Перший стався ще до оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі та зранку 26 вересня у Хмельницькій області лунали вибухи. Вночі на Хмельниччині спрацювали сили ППО по російських безпілотниках.

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