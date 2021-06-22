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У ставку в Хмельницькій області знайшли мертвим 26-річного молодика

У ставку в Хмельницькій області знайшли мертвим 26-річного молодика

pixabay.com

Причину загибелі молодика наразі встановлюють правоохоронці

У ставку в селі Чорниводи Городоцької територіальної громади, що на Хмельниччині, знайшли мертвим 26-річного жителя с. Станіславівка Віньковецької ТГ. Повідомлення про тіло покійного рятувальники отримали у понеділок, 21 червня, о 13:10.

Як розповіли в ДСНС Хмельниччини, до місця події оперативно прибув черговий караул. За допомогою рятувальної мотузки надзвичайники витягли тіло із ставка. Причину загибелі молодика наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в озері Світязь на Волині втопилася 15-річна дівчина на катамарані, її подругу вдалось врятувати.

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