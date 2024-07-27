У стилі Джеймса Бонда: ДПСУ затримали “плавця”, який намагався перетнути кордон підводним скутером

На кордоні з Румунією затримали чергового ухилянта. Він намагався залишити країну за допомогою підводного скутера.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Як зазначається, кмітливого “плавця” прикордонники помітили під час патрулювання річки Дунай. Чоловік плив під водою, але періодично підіймався на поверхню, щоб дихати. Використовуючи підводний скутер, він намагався швидше подолати водний маршрут та дістатися Румунії.

Підводний скутер ухилянта на кордоні

“Однак не склалося, його затримали. Як з’ясувалося, це вже друга спроба порушника незаконно перетнути кордон”, — підсумували у відомстві.

Раніше прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС вирушили на пошуки чоловіка, який заблукав у горах в Рахівському районі Закарпаття та потребував медичної допомоги.

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