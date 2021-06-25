У стіні херсонського музею випадково знайшли газету 100-річної давнини

Газету було вмуровано у віконний отвір меморіальної кімнати Йосипа Пачоського.

Під час ремонтних робіт у будівлі Херсонського музею природи співробітники знайшли газету "Одесскія новости" від 3 липня 1898 року.

Як повідомляє Херсонський обласний краєзнавчий музей, її було вмуровано у віконний отвір меморіальної кімнати Йосипа Пачоського і вона пролежала під шаром штукатурки понад століття.

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Працівники музею припускають: можливо, її використали як матеріал, щоб закріпити шар цементу.

"А, може, це був жарт будівельників, які залишили нам привіт з минулого. Нам залишається лише здогадуватись і фантазувати, кому вона належала та як туди потрапила", - пишуть на сторінці музею у Facebook.

На газеті чітко видно №4329, дату видання. Це щоденне видання про політичні, наукові події, літературні новини. Можна навіть прочитати деякі статті.

Нагадаємо, американка під час підводного плавання в річці Чебойган виявила пляшку із посланням, написаним у 1926 році.



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