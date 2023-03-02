У столиці перейменували "Київський музей Пушкіна": яку назву він матиме

Два київські музеї змінюють назву. Філії Музею історії міста Києва переіменували за проханням столичної громади і керівника.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Київський музей Пушкіна" відтепер називатиметься "Садиба на Кудрявці", а "Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва" стане просто "Музейно-виставковим центром".

Нагадаємо, у лютому Музей мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку визнав художників Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського українськими митцями. Перед цим у тому ж місяці американський музей визнав Архипа Куїнджі українським художником.

Також ми повідомляли, що У Києві перейменували проспект і площу Перемоги — їм повернули історичні назви. Проспект став Берестейським, а площа - Галицькою.