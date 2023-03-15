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У столиці та Київській області скасували стабілізаційні відключення світла – ДТЕК

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У столиці та Київській області скасували стабілізаційні відключення світла – ДТЕК

Фото: Associated Press

Постачання світла відновили для всіх місцевих.

У вівторок ввечері, 14 березня, у Києві та Київській області скасували стабілізаційні відключення електрики. Постачання світла відновили для всіх мешканців столиці та області. 

Про це інформує пресслужба ДТЕК.  

Нагадаємо, вранці вівторка енергокомпанія повідомила про часткове застосовання стабілізаційних відключень світла в чотирьох районах столиці та в частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів області. Обмеження запроваджували через пошкодження обладнання енергооб’єктів.

Раніше ми повідомляли, що в Києві через сильний вітер частково вимикали електрику. Також мешканці деяких районів столиці поскаржилися на повалені дерева

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