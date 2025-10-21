ТСН у соціальних мережах

У столиці та низці областей знову оголосили повітряну тривогу: що сталося

Росія атакує з Брянська.

Сирена

Сирена / © ТСН.ua

У ніч проти 21 жовтня знову з’явилася загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Про це оперативно інформують Повітряні сили ЗС України.

  • Швидкісна ціль на Чернігівщині, курсом на Київ.

  • БпЛА з Чернігівщини, курсом на Бориспільський район Київщини.

  • Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

