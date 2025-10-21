- Дата публікації
У столиці та низці областей знову оголосили повітряну тривогу: що сталося
Росія атакує з Брянська.
У ніч проти 21 жовтня знову з’явилася загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Про це оперативно інформують Повітряні сили ЗС України.
Швидкісна ціль на Чернігівщині, курсом на Київ.
БпЛА з Чернігівщини, курсом на Бориспільський район Київщини.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.